Automater med munnbind og Antibac satt ut på togstasjoner

Det er satt ut ni automater i Oslo, fire på Lillestrøm og tre på Lysaker, men det kan bli aktuelt å plassere ut slike maskiner på flere stasjoner, opplyser Bane Nor på sine nettsider.

– Automatene har et innhold som er spesielt viktige i disse dager. Vi håper at dette kan bidra til å hindre spredning av korona og gjøre togreisene sikrere for passasjerene, sier Jan Ove Fjællingsdal, leder for stab stasjoner i Bane Nor.

Maskinene skal i første omgang stå ute på plattformene i en prøveperiode på ett år.

– Vi tror at bare synet av disse automatene kan sørge for at folk er litt ekstra oppmerksomme og forsiktige på togene og stasjonene, sier Fjællingsdal.

