Alle riksveiferger i Nord-Norge blir klimavennlige

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier det i utlysningen stilles krav til nullutslippsteknologi, større båter og flere avganger.

– Med denne utlysningen er det nå stilt krav om klimavennlig teknologi på alle riksveifergesamband i Nord-Norge, sier han i en pressemelding.

Nylig har det blitt stilt krav til hydrogen i det nye anbudet på sambandet over Bestfjorden.

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for å lyse ut anbudet. I tillegg til klimavennlighet stilles det krav til kapasitet for 120 personbiler på de to hovedferjene og suppleringsfergen for sommermånedene. Det er også krav til en reserveferge for sambandet, med kapasitet til 80 personbiler.

Vegvesenet setter nå i gang utlysningsprosessen. Driften av det nye anbudet skal etter planen starte 1. oktober 2023. Kontraktsperioden er satt til 10 år.

