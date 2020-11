67 nye koronasmittede i Drammen

NTB Innenriks

56 av dem som nå har fått påvist koronasmitte, er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For to personer er smitteveien ukjent, mens det for de siste ni fortsatt pågår smittesporing, opplyser Drammen kommune tirsdag.

For tredje gang de siste fem dagene registreres det 60 tilfeller eller mer i løpet av ett døgn. Bare de siste sju dagene er det rapportert om 303 nye koronatilfeller i kommunen.

– Vi er nødt til å skjerpe oss, alle sammen. Vi har for mange personer utenfor egen husstand som har for mye og for tett kontakt med andre, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Siden begynnelsen av mars har 886 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

