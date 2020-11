32 nye smittetilfeller i Fredrikstad

NTB Innenriks

Med 34 registrerte tilfeller mandag har kommunen de første to dagene denne uken hatt 66 tilfeller. I hele forrige uke var tallet 100, mens de to siste ukene er i alt 190 personer smittet, skriver Fredriksstad Blad.

Utviklingen gjør at Fredrikstad kommune har satt kriseledelse og følger utviklingen løpende.

– Smitten er per i dag begrenset til noen få smitteklynger, og vi har oversikt over smitteveien for de aller fleste tilfellene, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold i en pressemelding tirsdag kveld.

Fem av personene er smittet i utlandet, mens smitteveien for to foreløpig er ukjent.

(©NTB)