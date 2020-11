Vaksinenyhet ga børsfest

NTB Innenriks

Hovedindeksen endte på 883,14 poeng. Ifølge E24 var dette den beste børsdagen siden mars.

Energisektoren hadde en oppgang på 8,1 prosent, mens sjømat og shipping hevet seg henholdsvis 7,2 og 3,7 prosent.

90 prosent effektiv

Amerikanske Pfizer og tyske BioNTech meldte mandag at koronavaksinen de utvikler, ser ut til å være 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner. Aksjemarkedene reagerte på minuttet da nyheten ble kjent.

Også oljeprisen skjøt fart. Ved 16.45-tiden ble nordsjøolje omsatt for 42,82 dollar fatet, noe som utgjør en økning på 8 prosent.

Mest omsatt på Oslo Børs mandag var Mowi, som fikk en oppgang på 12,2 prosent. Andre store selskaper som hadde en kraftig oppgang, var Equinor (+7,5), DNB (+9,6), Aker BP (+11,2), Norsk Hydro (+6,5), Telenor (+3,2) og Storebrand (+8,9).

Fall for Norwegian

Like bra gikk det ikke for Norwegian, som mandag morgen fikk nei til på søknaden om flere milliarder kroner i støtte for å hjelpe dem gjennom koronakrisen. Konsernsjef Jacob Schram sier at faren for konkurs er til stede.

– Jeg utelukker ingenting nå, verken konkurs, permitteringer eller oppsigelser. Jeg kan ikke utelukke noen scenarioer. Dette er krevende, det er det ingen tvil om, sa han på en pressekonferanse.

I løpet av den første halvtimen etter at børsen åpnet, falt flyselskapets aksje nesten 24 prosent. Den vippet deretter opp over fredagens sluttkurs, for deretter å gå ned igjen. Ved stengetid ble Norwegian-aksjen omsatt for 56 øre, en nedgang på 13,2 prosent.

Også ellers i Europa var det kraftig oppgang mandag ettermiddag. Blant annet hadde CAC 40-indeksen i Paris en økning på 8,2 prosent. Også i USA var det kraftig oppgang da handelen startet. Dow Jones-indeksen hadde ved 17-tiden norsk tid en oppgang på 5 prosent.

