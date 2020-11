Rekkehus-beboere i Trondheim får ikke flytte hjem

NTB Innenriks

Byggesakskontoret i Trondheim kommunene var mandag på befaring, skriver VG.

«Befaring på eiendommen i dag 09.11.2020 bekrefter inntrykket av at inngrep i bærekonstruksjonen har medført at boligen er i ferd med å rase sammen. Det er fare for personskade om ikke alt byggearbeid stanses og bruken av boligen opphører. Materielle skader kan allerede konstateres», heter det i vedtaket.

Ni beboere i fire leiligheter ble søndag evakuert da det ble hørt knakelyder og veggene bulte ut. Ingen ble skadd.

