Oslo-byrådet vedtok sosial nedstenging

NTB Innenriks

Nedstengingen trer i kraft ved midnatt natt til tirsdag.

– Vi er inne i andre smittebølge av koronaviruset, og den kraftige økningen i smitte i Europa har blitt import til Norge. Dermed må vi være forberedt på økte smittetall en stund fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han understreker samtidig at Oslo ikke kan stoppe viruset alene og at kommunene er avhengig av at nasjonale myndigheter gjennomfører tiltak for kontroll, testing og karantene ved flyplasser og grenseoverganger. Myndighetene må også føre kontroll med arbeidsinnvandrere.

Blant tiltakene i Oslo er forbud mot alle arrangementer innendørs, stans i breddeidretten for voksne og stenging av alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter, med unntak av bibliotek og steder der barn og unge under 20 år har aktiviteter.

Det innføres også forbud mot alkoholservering i Oslo, men steder kan holde åpent uten å servere alkohol.

(©NTB)