Oslo Børs til værs etter nyhet om koronavaksine

Klokken 12.45 mandag, norsk tid, kom amerikanske Pfizer og tyske BioNTech med nyheten om at en studie viser vaksinekandidaten deres er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner.

Det førte til at hovedindeksen på Oslo Børs tok av umiddelbart tok av. I løpet av dagens første handelstimer hadde hovedindeksen gått opp med i overkant av 2 prosent etter Joe Bidens seier i USA, men en drøy halvtime etter at vaksinenyheten kom hadde børsen steget med 4 prosent. I 13.30-tiden har hovedindeksen gått noe ned igjen til en oppgang på 3,6 prosent og 876,34 poeng.

Samtidig tok oljeprisen seg kraftig opp. Klokken 12.45 kostet ett fat nordsjøolje 40,77 dollar, og i løpet av de neste 20 minuttene steg prisen med over 2 dollar.

Aksjen til Norwegian faller på sin side kraftig mandag, etter at det ble kjent at regjeringen ikke vil innfri selskapets søknad om å få flere milliarder kroner i støtte for å hjelpe dem gjennom koronakrisen. I løpet av den første halvtimen etter at børsen åpnet mandag falt Norwegian med nesten 24 prosent, før aksjen har tatt seg noe opp. I 13.30-tiden ligger den 6,30 prosent lavere enn ved stenging fredag. Før børsåpning meldte Oslo Børs at Norwegian-aksjen er satt under spesiell observasjon.

Ellers er det bred oppgang blant de fleste av de største selskapene på Oslo Børs.

Også ute i Europa er stemningen positiv på de største børsene etter Joe Bidens seier og vaksinenyhetene. DAX 30 i Frankfurt, CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London har i 13.20-tiden steget med mellom 5,5 og 7,6 prosent i løpet av dagen.

