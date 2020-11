NRK: PST vil utvise iransk imam i Oslo-moské

NTB Innenriks

Kontraspionasjesjef Hanne Blomborg i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker ikke å bekrefte at de mener imamen jobber for iransk etterretning.

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at vi ser i Europa at Iran bruker religiøse sentre og moskeer som plattform for etterretning og overvåking av opposisjonelle. Vi har også sett dette i Norge, sier Blomberg.

Overfor NRK bestrider imamens advokat, Javeed Hussain Shah, grunnlaget for utvisning.

Den aktuelle moskeen, Imam Ali-moskeen, ligger i et industriområde på Tveita i Groruddalen.

(©NTB)