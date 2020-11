Høyere smittetrykk gir ikke økt bekymring for lommeboka

NTB Innenriks

Det viser en undersøkelse som Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennomført.

– Smitterekorder og nye kraftige tiltak har gjort nordmenn til pessimister når det kommer til norsk økonomi. Men folk flest er så langt ikke blitt mer bekymret for egen lommebok, sier seniorrådgiver Nora Clausen.

I alt er 71.000 nordmenn spurt om sitt syn på den økonomiske situasjonen. Andelen som tror norsk økonomi vil bli dårligere, har økt med omtrent 20 prosentpoeng på få uker, til 54 prosent. Bare 4 prosent tror at den økonomiske situasjonen vil bli bedre den neste måneden, mens 42 prosent tror den forblir uendret.

Når det gjelder privatøkonomien, er svarene derimot omtrent uforandret. Et flertall på 60 prosent oppgir at de ikke er bekymret for sin personlige økonomi som følge av koronaepidemien. En av fire, 25 prosent, frykter dårligere råd, mens resten svarer verken eller. Tallene var nøyaktig de samme i oktober.

