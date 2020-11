Kontrollvirksomheten på grensen til Finland skjerpes

NTB Innenriks

– Med skjerpede innreiserestriksjoner fra natt til mandag, vil politiet øke kontrollvirksomheten på grensa til Finland, skriver Troms politidistrikt på Twitter søndag ettermiddag.

Dersom utlendinger ved innreise til Norge ikke kan framvise en negativ koronatest, er det grunnlag for bortvisning, kunngjorde regjeringen tidligere denne uken. Unntakene kan gjelde folk som jevnlig pendler fra Sverige og Finland eller folk i kritiske samfunnsfunksjoner når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Kravet skal imidlertid ikke gjelde for nordmenn eller personer som bor i Norge.

Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden.

