Dagligvarebransjen frykter for mangel på norsk kjøtt langt inn i 2021

NTB Innenriks

– Vi frykter at vi blir utsolgt for norsk ribbe før jul, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, til Nettavisen.

Både kjøttprodusentene Fatland og Nortura sier det har måttet blitt importert mer i år som følge av pandemien.

– Siden koronapandemien har vart over tid, har en del ribbe, som vanligvis ville blitt fryst ned tidligere, gått med til produksjon av bacon og grillribbe tidligere i år, sier direktør Ole Nikolai Skulberg i Totalmarked i Nortura.

Gultvedt i Norgesgruppen sier at butikkene nå frykter mangel på norsk svinekjøtt langt inn i 2021, en frykt som deles av Coop Norge.

– Det er planlagt lavere produksjon av svinekjøtt, og dersom ikke markedsregulatoren raskt tar grep frykter vi mangel på norske produkter i tiden som kommer, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

(©NTB)