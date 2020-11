NTB Innenriks

Tallet er det høyeste på én dag gjennom pandemien.

– Vi vil presisere at situasjonen er under kontroll. Tolv av de 13 vi har fått i dag har kjent smittevei. Men det er viktig at alle bidrar til å begrense smitte ved å følge de oppdaterte smitteverntiltakene, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Smitten berører Kleppestø barneskole, Kleppestø ungdomsskole, Ravnanger ungdomsskole, Erdal barnehage og Voksenopplæringen.

(©NTB)