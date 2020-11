To gitt maks koronabøter i Tromsø

NTB Innenriks

Politiet i Tromsø opplyste lørdag kveld at to utenlandske statsborgere var blitt stanset av en politipatrulje i byen. Det ble avdekket at de hadde vært med på en organisert fiskeur, hvalsafari og restaurantbesøk.

– De er anmeldt for brudd på karantenebestemmelsene og ilagt forelegg på 20.000 kroner hver, skriver politiet.

20.000 kroner er den maksimale bøtesatsen som kan gis for ett enkelt brudd på de nye bestemmelsene som nå er innført, men ved flere brudd kan summen være høyere.

Troms innførte allerede tirsdag skjerpede smittevernbestemmelser, og fredag opplyste politidistriktet at de heretter som hovedregel vil anmelde brudd på bestemmelsene.

