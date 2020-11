Helsedirektoratet: Rødt nivå er ikke det samme som hjemmeskole

NTB Innenriks

I kjølvannet av at fylkeskommunen flere steder har stengt eller gitt varsel om stenging av undervisningen på videregående skoler på grunn av koronaspredningen, sendte Helsedirektoratet lørdag kveld et brev til landets fylkesmenn. Der redegjøres det for hva det innebærer å ha rød smittevernberedskap.

– Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vil minne om at rødt nivå i videregående skoler uansett studieretning IKKE er det samme som hjemmeskole, står det i brevet.

Fylkesmannen sa nei

Lørdag satte Fylkesmannen i Troms og Finnmark foten ned for at fylkeskommunens pålegg om å innføre hjemmeskole. Dagen før hadde alle elever i videregående skole blitt varslet om at all undervisning skulle gå digitalt i hvert fall de neste ukene.

Fylkesmannen stanset derimot innføringen, melder NRK.

– Vi har kommet fram til at det juridiske grunnlaget for en sånn beslutning ikke er helt på plass slik det skal være i henhold til smittevernloven og i henhold til covid-19-forskriftene, sier assisterende fylkesmann i Troms og Finnmark, Bård Magne Pedersen.

Etter beslutningen i Troms og Finnmark bestemte Fylkesmannen i Oslo og Viken seg lørdag for å be fylkeskommunen redegjøre for sin beslutning om å stenge de videregående skolene i sitt område, melder Drammens Tidende.

Også der ble det fredag gitt varsel om hjemmeskole i to uker etter at smitteverntiltakene ble skjerpet.

Rett til utdanning

I brevet fra Helsedirektoratet står det at både stenging av skoler og innføring av rødt nivå begrenser elevers rettigheter til utdanning.

– Tiltaket bør derfor være det siste som innføres i en utbruddssituasjon, og vare kortest mulig. Der det anses nødvendig å innføre rødt nivå på grunn av økt smittespredning i lokalsamfunnet, bør andre tiltak først være utprøvd. Rødt nivå bør ha kortest mulig varighet, og vurderes fortløpende i forhold til tiltaksbyrden, heter det.

(©NTB)