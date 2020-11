61 nye smittede i Drammen siste døgn

NTB Innenriks

Tallet er det høyeste som er registrert i Drammen siden koronaviruset ble påvist første gang i begynnelsen av mars, men vesentlig flere blir testet nå enn i mars.

Ti av smittetilfellene har ukjent smittevei, mens det fremdeles drives smittesporing for tre av tilfellene.

Seks av tilfellene er tilknyttet Fredholt bo- og servicesenter, mens elleve er elever ved videregående skoler.

– Selv om vi hele tiden jobber for at koronasmitte ikke skal komme inn på sykehjemmene, har vi måttet være forberedt på at det ville kunne skje. Vi vet at beboere er sårbare for sykdommen, og vi gjør det vi kan for at de skal ha det best mulig nå, sier kommunalsjef Trine Aas i en pressemelding fra kommunen.

Drammen innfører fra mandag klokken 24 de samme smitteverntiltakene som i Oslo. Det innebærer at de forbyr private samlinger utenfor hjemmet, stenger fritidsaktiviteter for voksne og innfører skjenkestopp.

Til sammen har 759 personer i Drammen kommune så langt fått påvist koronasmitte, mens 17 personer er døde etter å ha fått påvist smitte.

