SV og Rødt vil stanse amerikanske militærbaser i Norge

Det amerikanske marinekorpset vil ha midlertidige, mobile baser i Nord-Norge for å støtte den amerikanske marinens operasjoner mot russiske ubåter.

De foreslåtte basene skal ikke være faste installasjoner, men nødvendig utstyr skal forhåndslagres i Norge. Nå varsler SV kamp mot amerikanerne på Stortinget.

– Vi ønsker ikke mer permanent amerikansk aktivitet i Norge. Amerikanere mer inn i norske farvann og inn på norsk jord er å bidra til økt spenning. Det er feil vei å gå, sier SV-leder Audun Lysbakken til Klassekampen.

Lysbakken fremmet torsdag et krav om nei til de nye basene i forhandlingene om ny langtidsplan for Forsvaret.

– Vi mener at nøkkeloppgaver for forsvaret av Norge skal utføres av det norske Forsvaret, sier SV-lederen.

Rødt frykter ubåtkrig

Også Rødt reagerer kraftig og sier til NTB at de krever en full redegjørelse og debatt i Stortinget om norsk basepolitikk og russisk-amerikansk eskalering i nord.

– Rødt frykter at ubåtkrig i Norskehavet blir resultatet hvis regjeringen ikke setter ned foten for denne krigshissingen fra USA. Nå må Stortinget gripe inn og sikre at ikke denne regjeringen fullstendig tømmer basepolitikken for mening, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Regjeringen og Arbeiderpartiet gjemmer seg bak tomme fraser om at basepolitikken og konseptet for avskrekkelse og beroligelse ligger fast. Realiteten er at basepolitikken raseres og bare avskrekkelse står igjen, sier Moxnes.

Vurderer behovet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skriver i en epost at det amerikanske marinekorpset vurderer «behovet for å etablere mobile, fremskutte midlertidige baser» i Norge.

Han understreker at det ikke er bestemt om dette konseptet skal brukes i Norge, og at norsk basepolitikk ligger fast, altså at fremmede makter ikke skal ha permanente baser for stridskrefter på norsk grunn i fredstid.

