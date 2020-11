Raymond Johansen ber regjeringen komme med nye økonomiske tiltak

NTB Innenriks

Johansen sier at nå som smitteverntiltakene skjerpes, må også de økonomiske tiltakene styrkes.

– Jeg ber innstendig om at regjeringen så fort som mulig, og aller helst neste uke, kommer til Stortinget med nye økonomiske tiltak.

Johansen mener regjeringen for det første må gi overlevelsesgaranti til bedrifter som har vært levedyktige før koronapandemien.

– For det andre må folk som var i arbeid før pandemien, være trygge på at de kommer i arbeid når pandemien er over. For det tredje må regjeringen sørge for at tiltakene varer så lenge pandemien varer. Det er ikke til å leve med at tiltakene kommer i uker og måneder i gangen, sier Johansen.

(©NTB)