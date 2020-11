Koronapandemien rammer SAS hardt, 78 prosent færre passasjerer i oktober

NTB Innenriks

Tallene fra SAS viser tydelig at luftfartsbransjen fortsatt er hardt rammet av koronakrisen. Nedgangen fra oktober i fjor til oktober i år er på hele 78,7 prosent, opplyser selskapet fredag.

– Trafikken for oktober ligger på linje med utviklingen i september, og etterspørselen på innenlandstrafikk fortsetter å være sterkere enn for europeiske og interkontinentale ruter, sier selskapets toppsjef Rickard Gustafson i en uttalelse.

Han sier det økende antallet tilfeller av koronasmittede i oktober har ført til strengere restriksjoner i Europa, og at dette påvirker folks reisevilje negativt.

– Selv om vi venter en uforandret etterspørsel de neste månedene, mener vi at gjenopprettingsfasen for flyindustrien fortsetter fram til 2022, og at etterspørselen vil komme tilbake til nivåene før pandemien de påfølgende årene, sier Gustafson.

Torsdag la konkurrenten Norwegian fram sine tall for oktober. De viste at antall passasjerer var 90 prosent lavere enn samme måned i fjor. Bare 319.477 passasjerer fløy med Norwegian i oktober.

