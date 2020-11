Grande i ny bok: Pelsdyrforbudet var en test

NTB Innenriks

Fredag lanseres boken «Oppreist» av tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande. Her forteller Grande om prioriteringene før Venstre skulle i forhandlinger med Høyre og Frp. Her skriver hun at kravet om å avvikle pelsdyrnæringen ble lagt til kravlisten som «en ekstra test», skriver Nationen.

– Vi gikk med vilje lenger enn vi trodde Siv og Erna kom til å strekke seg, forteller hun i boken.

Venstre fikk i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018, så på Granavolden i 2019, gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025.

Leder i næringskomiteen og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, reagerer kraftig på det Grande nå forteller

– Å bruke forbudet som en test er en skrekkelig måte å behandle folk og seriøse næringsdrivende familier i Norge på. Det overrasker meg ikke. Jeg hadde ganske lave forventninger til hva Venstre kunne gjøre med livet til folk på bygda, men dette er et lavmål, sier Pollestad til Nationen.

Han sier det mest alvorlige er at Høyre og Frp ga en seier til Venstre som de ikke trengte å gi og han sier det trolig ville blitt en regjering med Høyre, Frp og Venstre, også uten pelsdyrforbudet.

