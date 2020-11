NTB Innenriks

– Man kan aldri være «altfor» forsiktig i disse dager. Jeg har gjort mitt beste for å følge smittevernreglene, likevel var det ikke bra nok, skriver hun.

Gunaratnam opplyser at hun har helse til å klare seg bra, og legger til at ytterligere innstramminger fra stat og kommune er for fellesskapets beste.

Gunaratman har vært varaordfører i Oslo siden 2015, og er nestleder i Oslo Arbeiderparti.

