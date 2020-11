Mann pågrepet etter skudd i Oslo med luftvåpen

NTB Innenriks

Politiet i Oslo opplyser på Twitter at mannen blør fra hodet, men at han er bevisst og har kunnet snakke med politiet. Han får tilsyn av ambulansepersonell og er ikke alvorlig skadd.

Det er ikke kjent hva slags luftvåpen det er snakk om.

Voldsepisoden skjedde på et hotell i Prinsens gate, og politiet avhører nå vitner for å finne ut hva som har skjedd.

Politiet fikk beskjed om hendelsen via AMK-sentralen kl. 00.15 natt til torsdag.

Klokken 01.33 opplyser politiet at de har pågrepet en mann som stemmer med beskrivelsen av gjerningsmannen. Vedkommende befant seg på hotellet og rommet hans ble ransaket.

– Han gikk med en kniv på seg, samt at det var noe narkotika gjort klart for salg på rommet hans. Vi har pågrepet mannen for dette, opplyser Oslo politidistrikt.

Ifølge NRK ble mannen skutt av kjæresten under lek med våpenet. Politiet oppretter straffesak både på uforsiktig omgang med våpen og på besittelse av narkotika.

