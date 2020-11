Makaveli Lindén er dømt til tvungent psykisk helsevern

NTB Innenriks

Dommen fra Oslo tingrett, som falt torsdag, er i tråd med aktors påstand.

Også Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik, ba om tvungent psykisk helsevern.

– Jeg regner med at dommen vil bli rettskraftig innen kort tid, sier Storrvik til TV 2.

Han forventer at belgiske myndigheter vil følge opp straffesaken så fort dommen fra Oslo tingrett er rettskraftig.

Lindén har erkjent drapet på Majorstuen i Oslo. Paltto ble drept med over 40 knivstikk i sin egen leilighet. Lindén er også dømt for grovt ran forut for drapet.

Etter drapet var den svenske statsborgeren på rømmen i flere dager, før han ble pågrepet av fransk politi i Dijon. Under flukten er han anklaget for å ha drept en kvinne i Belgia.

Trenger lang behandling

Retten legger til grunn at et langsiktig behandlingsopplegg innenfor faste rammer kan bedre 22-åringens psykiske helsesituasjon.

Hans begrensede sykdomsinnsikt og rusproblematikk tilsier at det er lite sannsynlig at Lindén frivillig vil underlegge seg slik behandling, mener retten, som slutter seg til vurderingene fra de sakkyndige om tiltaltes prognoser.

Videre kom retten til at det foreligger en kvalifisert fare for voldelig atferd dersom medisineringen og behandlingen opphører. Retten mener derfor at hensynet til samfunnsvernet gjør det nødvendig med dom på overføring til tvunget psykisk helsevern.

Selv forklarte Lindén i retten at hans mentale helsetilstand forverret seg i tiden før drapet, og at han fremdeles er syk. Han er nå innlagt på Dikemark sykehus.

Han forklarte at han hadde hallusinasjoner og hørte stemmer i hodet, og at han kom til Norge fordi han følte seg forfulgt i Sverige.

Søker om ytterligere oppreisning

Avdøde Heikki Palttos to foreldre er tilkjent 40.000 kroner hver i oppreisning, mens ransofferet får 8.000 kroner. Moren er i tillegg tilkjent 25.000 kroner i erstatning.

Bistandsadvokaten til Palttos mor, Gunhild Lærum, opplyser til TV 2 at de vil søke voldsoffererstatningskontoret om ytterlige oppreisning.