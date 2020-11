Idretts- og fritidsaktiviteter stanses i Elverum

NTB Innenriks

Avgjørelsen forklares med økende smitte i Elverum og de omkringliggende kommunene de siste dagene.

– Fra mandag går skoler og barnehager over til rødt nivå på trafikklysmodellen, og vi har nå bestemt å stenge all organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, sier kommuneoverlege Jon Iver Fougner.

Onsdag ble det registrert ti nye tilfeller av koronasmitte i Elverum. Sju av disse er tilknyttet utbruddet i Våler og Åsnes, opplyser kommunen. 29 personer sitter torsdag isolert i kommunen med påvist covid-19, mens rundt 150 er i karantene.

