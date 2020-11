Hammerfest vil utvide karantenetiden til 14 dager

NTB Innenriks

Hammerfest kommune ønsker å forlenge den nasjonalt bestemte karantenetiden på ti dager til to uker. Årsaken er at tre nylige koronatilfeller som har hatt en inkubasjonstid på mellom 10 og 13 dager.

Torsdag kveld møttes formannskapet i byen for å drøfte tiltaket, som det er uavklart om kommunen har myndighet til å gjennomføre. Tiltaket skal også drøftes med juristene i kommunen, opplyser ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) til iFinnmark.

I et intervju med avisa sier ordføreren at kommunen ser en «rød tråd» i smitteutbruddet som oppsto på Hammerfest sykehus, og at de tror at det er snakk om en ny virusvariant.

Det siste døgnet er det registrert tre nye smittede i Hammerfest. Den ene av de smittede er en sykehusansatt, den andre er en skoleelev, mens den tredje er en kommunalt ansatt.

(©NTB)