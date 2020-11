Høie: Alle må bidra om vi skal kunne feire en normal jul

NTB Innenriks

Torsdag presenterte regjeringen nye og strengere tiltak for å begrense koronasmitten i landet.

– Hvis vi får veldig god oppslutning av tiltakene, kan vi ha en annen smittesituasjon før jul, sa Høie som understreket at usikkerheten nå er større enn den var forrige uke.

Det er kun to uker siden regjeringen innførte tiltakene for å redde julen for folk, men nå er vurderingen at vi ikke har tid til å se effekten av tiltakene som er innført.

– Jeg tror alle ønsker en annen situasjon før jul, slik at vi kan feire en mest mulig normal jul. Men det viktigste nå er at vi gjør dette sammen, for å unngå at sykehusene våre er overoppfylte i julen og at mange er redde for å miste sine nærmeste fordi de ligger alvorlig syke i julen.

