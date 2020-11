NTB Innenriks

Aldersspennet blant de nye smittede er fra 2 til 89 år. Smittekilden er uklar for fem av dem, skriver Bergens Tidende.

Byrådet i Bergen varsler at det er et pågående utbrudd på Løvåsen sykehjem i Fyllingsdalen, med totalt seks smittede. To av disse er ansatte, mens resten er beboere.

Byrådet i Bergen har innkalt til pressekonferanse klokken 18 torsdag, der det er varslet nye tiltak.

