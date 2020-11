620 nye koronasmittede registrert siste døgn

NTB Innenriks

Antallet er omtrent det samme som forrige døgn, da det var meldt inn 617 smittetilfeller, og samtidig det nest høyeste under pandemien. Natt til tirsdag ble det registrert 704 smittetilfeller.

De siste to dagene er økningen på 1.237 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

Onsdag var det registrert 70 innlagte med covid-19 ved norske sykehus. Det er en økning på ni fra dagen før. Tre av pasientene får behandling med respirator

282 personer er så langt døde av covid-19 i Norge, ifølge de foreløpige tallene.

Torsdag formiddag er det ventet at regjeringen vil stramme inn ytterligere på koronatiltakene etter økningen i smittetilfeller den siste tiden.

