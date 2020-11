Undersøkelse: Flere frykter å bli smittet

NTB Innenriks

I undersøkelsen fra Norsk koronamonitor gjort av Opinion har 72.000 nordmenn blitt spurt om de er bekymret for selv å bli koronasmittet, eller at noen i familien blir smittet.

De siste dagene oppgir 44 prosent at de er bekymret for å bli smittet. Det er 8 prosentpoeng høyere enn for gjennomsnittet under pandemien og høyere enn alle månedstall så langt, ifølge Opinion.

Videre svarer 27 prosent at de ikke er bekymret, mens 29 prosent svarer «verken eller».

– Bekymringsnivået ligger nå langt over mars måned. Gårsdagens måling viste i tillegg en tendens til at bekymringsnivået kan bli enda høyere denne uken, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

Flere er bekymret for at noen i familien skal bli smittet enn for at de selv skal bli det. I undersøkelsen oppgir hele 70 prosent at de er bekymret for dette. Det er 9 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet i pandemien og rekordnivå.

Her svarer 13 prosent at de ikke er bekymret og resten svarer «verken eller».

