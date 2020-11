Guldvog: Har anbefalt kraftfulle tiltak

NTB Innenriks

Helsedirektøren uttrykker bekymring over den voldsomme økningen i smittede med covid-19, og sier det er nødvendig å få kontroll over spredningen. Hvis ikke det ikke gjøres noe, kan også Norge bli nødt til å stenge ned samfunnet slik andre land i Europa har måtte ty til.

– Det er en dramatisk økning nå med utbrudd i mer enn 60 kommuner. Vi har anbefalt regjeringen kraftfulle tiltak, sier Guldvog til NRK.

Han trekker fram virkemidler for å bremse den sosiale kontakten mellom mennesker, sterkere tiltak for å hindre importsmitte og generelle tiltak for å hindre mobilitet mellom land.

