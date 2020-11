Flere avlagte eksamener ved Universitetet i Oslo

NTB Innenriks

Økningen gjaldt for samtlige fakulteter, melder Uniforum, som er en nettavis for Universitetet i Oslo.

Mange fryktet at vårens nedstenging ville føre til høyt frafall blant studentene, men nye tall viser at det ble avlagt 4 prosent flere eksamener i vår enn det ble våren 2019.

Det ble også gitt færre strykkarakterer enn normalt. I vår var det 1 prosent færre som strøk på eksamen enn det var i det samme semesteret i fjor.

I september ble det kjent at 273 personer er tatt i juks på norske høyskoler og universiteter, en økning på nesten 50 prosent det siste halve året, skrev Universitetsavisa.

For UiO har det derimot ikke vært noen nevneverdig økning fra året før. Her var antall innmeldte saker vedrørende fusk/forsøk på fusk 41 saker for perioden april til september, mens det i samme periode i fjor var 38.

