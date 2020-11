19 nye smittetilfeller ved videregående skoler i Tromsø

NTB Innenriks

Smittetilfellene fordeler seg på to skoler. Det er 16 ved Kongsbakken videregående og tre ved Tromsdalen, opplyser kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Ved Kongsbakken valgte kommunen å teste samtlige 700 elever tirsdag. Alle prøvene er ikke klare ennå, og det antydes at tallet kan vokse.

Alle elever ved de to skolene er i karantene.

Wilhelmsen sier at situasjonen er meget alvorlig og at de ser et urovekkende antall positive prøver.

Kommunen har satt krisestab og skal samle klokken 14. Der vil nye tiltak bli vurdert, opplyser Wilhelmsen.