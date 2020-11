Tolv nye koronasmittede i Sandnes

NTB Innenriks

Sandnes kommune meldte tirsdag morgen at en barnehageavdeling er stengt etter at det mandag ble bekreftet ti nye koronasmittede i kommunen.

Tirsdag formiddag opplyste kommuneoverlege Hans Petter Torvik at det faktiske tallet er tolv, da det kom to nye tilfeller sent mandag kveld.

Kommuneoverlegen sier til Sandnesposten at grunnen til at det var så mange smittede på mandag har sammenheng med problemer med testmaskinen på sykehuset søndag.

– De tolv har til sammen 25 direkte nærkontakter. Jeg må altså påpeke at tallene er noe høye, nettopp på grunn av at sykehuset hadde trøbbel på søndagen, sier Torvik.

