Spontan klarspråkspris til Espen Nakstad i Helsedirektoratet

NTB Innenriks

Den spontane prisen ble utdelt på Språkdagen 3. november, og den ble delt ut i tillegg til den vanlige klarspråksprisen.

– Espen Rostrup Nakstad har en enkel og liketil stil, og han klarer å gjøre vanskelige ting enkle å forstå, sier språkdirektør Åse Wetås til Nynorsk pressekontor (NPK).

– Han bruker et ukomplisert språk for å forklare folk hva ulike smitteverntiltak innebærer i praksis, og han trekker inn eksempler fra hverdagslivet der det er relevant. Dette mener Språkrådet er et godt klarspråkprinsipp, legger hun til.

Nakstad sier at han har kommunisert slik han pleier å gjøre til vanlig. Samtidig understreker han at det er viktig å vise åpenhet der man ikke har enkle svar.

– En må formidle det som er korrekt og ikke ta for mange snarveier. Vi har sagt det vi vet og det vi ikke vet under pandemien, sier Nakstad.

(©NTB)