Høie: – Vi er nå inne i den andre bølgen i Norge

– Nå er det alvor. Det siste døgnet er det registrert 700 nye smittede i Norge. Hver eneste morgen våkner vi til nye smitterekorder. Vi har utbrudd i alle fylker.

Slik åpnet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag. Ifølge statsråden er Norge nå inne i den andre bølgen av viruset.

– Fortsetter denne utviklingen, går helsetjenesten vår ned i knestående, slik vi ser skjer i land etter land i Europa. Vi trenger alle mann på dekk.

To hovedmål

Høie varslet at regjeringen allerede denne uka kommer med kraftfulle nye innstramminger for å slå ned smitten.

Nøyaktig hva regjeringen kommer til å vedta, vil Høie ikke avsløre nå. Men overfor NTB forklarer han at de nye tiltakene vil ha to hovedmål:

– Det ene er å begrense antall mennesker som hver enkelt av oss møter. Det andre er tiltak som reduserer risikoen for at vi får mer smitte inn fra land i Europa som har veldig høy smitte.

Det siste innebærer at reisevirksomheten mellom Norge og andre land må reduseres, samtidig som det må tas grep for å sikre at de som kommer, ikke smitter andre.

Anbefaling fra Helsedirektoratet

Helsedirektør Bjørn Guldvog forteller at Helsedirektoratet har anbefalt regjeringen å bruke enda kraftigere tiltak enn i dag for å ta tilbake kontrollen over smitten.

Hva som til slutt blir vedtatt, er opp til regjeringen, understreker han.

– Men det dreier seg om ytterligere tiltak for å stanse importsmitte. Det dreier seg om å unngå at man får smitte i forsamlinger og på fester. Det dreier seg om å unngå at man får mye skjult smitte ute i samfunnet, på serveringssteder, barer og kanskje idrettsarenaer. Og det dreier seg i det hele tatt om å hindre at vi får for stor mobilitet i samfunnet, sier Guldvog til NTB.

Ifølge ham kan det komme nye tiltak både nasjonalt og mer regionalt eller lokalt.

R-tall på 1,3

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg fortalte på pressekonferansen at smittetallet R nå ligger på rundt 1,3. Det betyr at hver smittede i snitt smitter 1,3 nye personer.

Med et slikt tempo vil Norge få cirka 30 prosent flere smittede hver femte eller sjette dag.

– Det er en altfor stor økning, sier Stoltenberg til NTB.

Når smittespredningen fortsetter å akselerere, tror Stoltenberg det dels skyldes egenskaper ved selve viruset. Men også etterlevelsen av smitteverntiltakene spiller inn, fastslår hun.

– Etterlevelsen er nok litt vanskeligere å få når man ikke har omfattende smittespredning.

Dilemma

Høie beskriver valg av tiltak som et vanskelig dilemma, der det hele tiden handler om å ha sterke nok tiltak til å slå ned smitten, men samtidig ikke gå så langt at tiltakene oppleves som urimelige.

Han bekrefter likevel at en full nedstengning fortsatt står på regjeringens liste over tiltak som kan bli aktuelle hvis situasjonen blir alvorlig nok.

– Da må folk rett og slett være hjemme og ikke gjøre noe annet.

I flere europeiske land er det nå innført portforbud deler av døgnet – men uten at skoler og barnehager holdes stengt, slik man så i vår.

Høie mener dette er en klok avveining:

– Det å innføre tiltak som begrenser voksnes mulighet til å møtes, kommer før det å begrense barns mulighet til å møtes. Dette ligger også i regjeringens strategi, sier Høie til NTB.

– Vi ønsker så langt som mulig å skjerme barn og unge.

