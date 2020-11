Flere byer strammer inn på koronatiltakene

NTB Innenriks

I Drammen, hvor det har vært henholdsvis 38, 28 og 25 nye smittetilfeller de siste tre dagene, skal formannskapet ta stilling til smittevernpåbud tirsdag ettermiddag.

Rådmannen ønsker å innføre påbud om munnbind blant annet på butikker, serveringssteder og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Rådmannen ønsker også å nekte innslipp på utesteder etter klokken 22, og oppfordrer til å unngå bruk av kollektivtransport, samt at flest mulig jobber hjemmefra.

– Fra Fylkesmannen, Helsedirektoratet og FHI er det anbefalt at alle kommuner rundt Oslo vurderer Oslos tiltakspakke. Så det er den vurderingen vi nå gjør. Når smitten stiger som den gjør, så vurderer vi tiltakene på nytt, sier kommuneoverlege John David Johannessen til NRK.

Maks ti i Tromsø

Tirsdag varslet Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) nye tiltak i kommunen. Det gjelder blant annet påbud om registrering av gjester ved serveringssteder og krav om maks ti personer på besøk i eget hjem, ifølge Nordlys.

I tillegg anbefales økt bruk av hjemmekontor og bruk munnbind på offentlig transport der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Tirsdag ble sju nye tilfeller bekreftet i kommunen.

– Vi må skjerpe oss. Som ordfører ser jeg alvorlig på utviklingen. Situasjonen har forverret seg, og antall tilfeller er høyere nå enn det har vært de siste månedene, sa Wilhelmsen på en pressekonferanse tirsdag.

– Anbefalinger

Kriseledelsen i Trondheim møttes tirsdag for å diskutere smitteutviklingen i byen.

– Kriseledelsen har hatt jevnlige møter siden mars, og tema i dag var økt smitte på landsbasis og noe økt antall smittede lokalt, sier kommuneoverlege Tove Røsstad til Adresseavisen.

– Det ligger så langt ikke an til pålegg, men anbefalinger. Fortsatt er det slik at vi sporer nesten all smitte når vi får noen dager på oss, og da får vi satt personer som er utsatt for smitte i karantene, forklarer hun.

Det er varslet pressekonferanse onsdag.

