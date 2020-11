NTB Innenriks

Det foreslås ingen andre endringer i reiserestriksjonene, opplyser FHI på sine nettsider.

De finske regionene er Östra Savolax, Lappland og Länsi-Pohja. I alle regionene er det de siste to ukene over 30 meldte koronatilfeller per 100.000 innbyggere.

På bakgrunn av rådene fra FHI vil regjeringen avgjøre hvilke innreiserestriksjoner som skal innføres. Nye regler vil tre i kraft natt til lørdag 7. november.

