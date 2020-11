FHI advarer om kraftig koronaøkning og store mørketall

NTB Innenriks

– Fra inngangen til uke 43 har det bare gått rett opp, sa FHI-direktøren på regjeringens pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Hun opplyste at med nesten 3.000 tilfeller i uke 44 er antallet nye tilfeller nesten doblet fra uke 43.

Reproduksjonstallet anslås nå å være rundt 1,3.

I tillegg anslår FHI at antallet tilfeller som ikke oppdages, kan være så høyt som 60 prosent.

– Vi venter at antallet pasienter som trenger sykehusbehandling, vil øke, at antallet som trenger intensivbehandling, vil øke, og at dødsfallene vil øke, understreket Stoltenberg.

Helseminister Bent Høie (H) varslet at det denne uken kommer nye nasjonale tiltak for å slå ned smittespredningen.

Stoltenberg og direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet støtter avgjørelsen.

– Vi er i ferd med å kunne miste kontrollen, sa Guldvog.

– Dette er en svært alvorlig situasjon. Vi begynner å nærme oss den temperaturen vi hadde i mars, la helsedirektøren til.

