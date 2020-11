NTB Innenriks

Politiet startet etterforskning som følge av anmeldelsen, men den nå drapssiktede mannen ble ikke ilagt besøksforbud.

Nå skal Spesialenheten undersøke saken.

– Når denne saken har fått et så alvorlig utfall, har Agder politidistrikt funnet det riktig å be Spesialenheten for politisaker om å vurdere om det er gjort noe straffbart i vår håndtering av anmeldelsen og begjæringen om besøksforbud, sier politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt i en pressemelding.

