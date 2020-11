61 koronapasienter er innlagt på sykehus

NTB Innenriks

Antall pasienter som får respiratorbehandling er tre, som er det samme som mandag.

46 av koronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Helse sør-øst, fem er innlagt i Helse vest, fem er innlagt i Helse Midt-Norge og fem er innlagt i Helse nord.

Det var ved midnatt registrert 21.338 koronasmittede personer her i landet hittil i år, ifølge foreløpige tall. Det er en økning på 704 tilfeller det siste døgnet, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Økningen på 704 er den høyeste under pandemien så langt.