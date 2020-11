Stortinget åpner høringen om Equinor

NTB Innenriks

Det er klart etter at energi- og miljøkomiteen på Stortinget møttes for å diskutere saken mandag formiddag.

– Jeg er glad for at vi nå kan åpne høringen. Det er det eneste riktige i denne saken. Det er svært viktig at Stortingets oversyn over forvaltningen skjer i størst mulig åpenhet, og denne saken har åpenbart offentlighetens interesse, sier Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide, som er saksordfører for Stortingets oppfølging av skandalen.

Et mindretall i komiteen ønsket å sende saken til åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i stedet, men dette ble nedstemt.

– Vi foreslo å sende saken til åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen fordi det i løpet av helgen er blitt klart at det ligger an til at denne høringen blir noe helt annet enn det energi- og miljøkomiteen egentlig skal behandle, som er redegjørelsen til statsråden, forklarer stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H).

Bakteppet for høringen er avsløringer i Dagens Næringsliv om at Equinor har tapt enorme summer i USA.