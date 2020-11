Besøksforbudet på Stord sjukehus oppheves

NTB Innenriks

25. oktober stengte Stord sjukehus for besøkende som følge av den lokale smittesituasjonen. Mandag bestemte beredskapsledelsen i Helse Fonna seg for å oppheve besøksforbudet, skriver de i en pressemelding.

– Til tross for at det fremdeles er mye smitte lokalt, mener vi at vi har god kontroll på situasjonen. Det å stenge dørene for besøk er et drastisk tiltak, som vi helst vil unngå, fordi det rammer pasienter og pårørende hardt. Derfor velger vi å åpne opp, sier administrerende direktør Olav Klausen.

Mandag formiddag var det to pasienter med påvist covid-19-smitte i Helse Fonna, én på Stord sjukehus og én på Haugesund sjukehus.

