Høyre-politiker vil stoppe bryllupsfester i Oslo

I et intervju med NRK Dagsrevyen sier Rafiq at tiltaket er ment for å få ned smitten spesielt i bydeler øst i hovedstaden. Rafiq viser til at mange er blitt smittet på private fester og spesielt bryllup.

– Tallene viser at her må det drastiske tiltak til for at man får kontroll. Spesielt i bydel Stovner så ser vi at det er ganske alvorlig, sier en bekymret Rafiq.

Der folk ikke overholder smitteverntiltakene, må det slås hardt ned på, mener hun.

Direktør Hilde Hamre i helseetaten i Oslo kommune oppfordrer folk til å fortsette å holde avstand, begrense nærkontakter og vaske hender

– De tiltakene vi har, de vurderes løpende, svarer hun på spørsmål om hva hun synes om forslaget fra Rafiq.

