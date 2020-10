NTB Innenriks

– Opp mot 40 prosent av smitten er i private hjem. Derfor frykter man også at jula kan føre til at smitten eksploderer – på et tidspunkt der vi ikke har vaksine, sier han i TV 2-programmet Presseklubben lørdag.

Han understreker derfor viktigheten av å få ned smitten før julehøytiden setter inn om knappe to måneder. Byrådslederen frykter at dersom smittetallene ikke går ned, så blir det sterke begrensninger i julefeiringen.

Johansens mantra nå er at folk må begrense den sosiale kontakten.

(©NTB)