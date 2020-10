Mann siktet for drap på ekskjæresten sin i Evje

NTB Innenriks

– Mannen ringte selv til politiet og fortalte at han hadde kranglet med en person, og at denne personen nå var død, sa seksjonsleder for påtale, Cecilie Pedersen Hille, i Agder politidistrikt på en pressekonferanse klokken 12 lørdag.

Mannen ble pågrepet uten dramatikk kort tid senere.

Det er en 22 år gammel kvinne som er drept. Mannen og kvinnen var tidligere kjærester, og har en datter på to år sammen. Datteren blir nå ivaretatt av familie.

Politiet vil ikke gå inn på om datteren eller noen andre var til stede under drapet.

– Knytter seg til handlingen

Drapet skjedde i den avdødes leilighet, der hun har bodd sammen med datteren. Kvinnen blir obdusert.

Mannen som nå er siktet, vil bli fremstilt for varetektsfengsling på mandag. Han har den siste tiden bodd et annet sted i landet.

– Mannen sitter nå i avhør med sin forsvarer. Han ga en innledende forklaring fredag kveld, hvor han knytter seg til handlingen, sier Pedersen Hille.

Politiet vet foreløpig ikke hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Kjent for politiet

Mannen som er siktet, er fra Afghanistan, men har midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Han har bodd i Norge siden 2015 og er tidligere ustraffet i Norge.

Cecilie Pedersen Hille sier at mannen likevel er kjent for politiet fra tidligere, uten at hun vil gå inn på hvordan de kjenner ham.

Den drepte kvinnen er norsk statsborger, og har vokst opp i Norge.

Politiet er nå i gang med etterforskningen for å kartlegge motivet og foranledningen til drapet.

– Vi har flere tanker rundt motivet. Det er en relasjon mellom partene, men jeg ikke vil gå inn på hypotesene vi har, sier Pedersen Hille.