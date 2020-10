Antall koronainnlagte uendret

NTB Innenriks

Antallet i respirator er én flere enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt lørdag.

Tre av dem får respiratorbehandling i Helse sør-øst, mens én får respiratorbehandling i Helse Midt-Norge.

44 av koronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Helse sør-øst, åtte er innlagt i Helse vest, og det er innlagt fire koronapasienter i både Helse nord og Helse Midt-Norge.

Det var ved midnatt registrert 20.061 koronasmittede personer her i landet hittil i år, ifølge foreløpige tall. Det er en økning på 498 det siste døgnet og på 993 meldte tilfeller de to siste dagene, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det var fredag registrert 282 døde som følge av sykdommen i Norge.

