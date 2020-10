NTB Innenriks

Det skriver Bergen kommune i sin oppdatering lørdag.

De som ble registrert smittet det siste døgnet i kommunen, er i aldersgruppen 12 til 76 år.

Den siste uka har det to dager tidligere blitt registrert over 50 nye smittede. Fredag ble 63 personer registrert smittet, og tirsdag ble 77 personer smittet. Kommunen påpekte imidlertid at tallet tirsdag egentlig kunne fordeles over flere dager.

