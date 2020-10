Virke fornøyd med utvidet støtte til serverings- og reiselivsnæringen

NTB Innenriks

– Økt forutsigbarhet for virksomhetene som er hardt rammet av pandemien og myndighetspålagte smitteverntiltak, er viktig for å sikre arbeidsplasser over hele landet, understreker administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

I tillegg til å forlenge ordningen, opplyste næringsminister Iselin Nybø (V) på en pressekonferanse fredag at kravet om at bedrifter må ha et 40 prosent omsetningsfall før de får støtte, også reduseres til 30 prosent. Støttenivået øker også fra 50 til 60 prosent.

Virke mener likevel at bedriftene som indirekte er knyttet til reiselivet, også må få bedre støtte.

– Det er mange rammede virksomheter som ikke kommer inn under ordningen, og det vil vi følge opp videre, sier Kristensen.

