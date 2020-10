Solberg åpnet testanlegg for CO2-transport

NTB Innenriks

– Den jobben dere gjør her, er et viktig bidrag i regjeringens strategi for karbonfangst og lagring, sa statsminister Erna Solberg på åpningen, ifølge en pressemelding fra Equinor.

På testanlegget fraktes CO2 i gass- og væskeform i rør. Det er verdens største testanlegg for CO2-transport.

Karbonfangst og -lagring anses som et viktig ledd i å redusere klimagassutslipp. I Norge er Equinor og flere andre selskap i gang med Northern Lights-prosjektet, der målet er å utvikle en løsning for å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune.

CO2-en skal i flytende form deretter fraktes til Øygarden kommune og injiseres og lagres under havbunnen.

