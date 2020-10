NLF: Nye regler for vinterdekk til tungbiler viktig for trafikksikkerheten

NTB Innenriks

Konkret innebærer dette at dekk på styrende foraksel og drivhjul på tunge kjøretøy nå må være merket med alpesymbolet (3PMSF), skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Løpehjul og tilhenger vil fortsatt ha et minstekrav om M+S-merking (mud and snow). Krav til mønsterdybde er det samme, minimum 5 millimeter på samtlige hjul.

– Men jeg vil minne om at hovedregelen fortsatt er at fører til enhver tid må sørge for at kjøretøyet er riktig skodd for gjeldende føre, sier leder for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Regelendringen ble kunngjort i fjor høst.

– Alt som kan bidra til å gjøre det sikrere å kjøre på vinterveiene våre, er av det gode, selv om noen må tåle en ekstra kostnad, sier administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo.

